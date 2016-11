Wenge: "Willkommen DVB-T2"

Kolumnist Dr. Hans-Ullrich Wenge meint, eine ganze Branche sollte schon jetzt das neue digitale Antennenfernsehen DVB-T2 willkommen heißen, denn Konkurrenz belebe nun mal das Geschäft, auch wenn es in diesem Falle nur um die Renaissance einer terrestrischen Antenne gehen mag.



"Die Vergangenheit holt uns Menschen immer wieder ein. Historie ist nicht bloß ein verstaubter alter Hut oder eine fast vergessene Tante, sondern Geschichte steckt in jedem Ding auf der Erde und kommt manchmal ungewollt auch wieder zu alten Ehren. Die terrestrische Antenne ist so ein Ding, das in unsere digitale Welt schon rein optisch gar nicht mehr richtig hineinpassen will. Dennoch: Sie kann etwas", so der frühere Kabel Deutschland CEO in seiner Kolumne der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER.