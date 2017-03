Wie bei Snapchat: Facebook Messenger jetzt mit Story-Funktion

"Was Snapchat kann, können wir schon lange." - So, oder so ähnlich, muss man sich wohl Konferenzen bei Facebook vorstellen. In letzter Zeit häufen sich zumindest die Ähnlichkeiten ihrer Produkte zu Snapchat. Der neueste Fall heißt "Messenger Day".



Story-Funktionen bietet Snapchat seit je her und sie sind in gewisser Weise ein Kern der App. Nachdem erst kürzlich die Facebook-Tochter Instagram mit umfangreichen Storyfunktionen versehen wurde, zieht nun der hauseigene Messenger nach. Meldungen zu diesem Thema

Mit "Messenger Day" greift man die Idee der zeitlich begrenzt gespeicherten Geschichten nahezu eins zu eins auf. Mit der Kamera des Smartphones oder Laptops nimmt man ein Foto oder Video auf und hat danach noch die Möglichkeit es mit Effekten zu verzieren. Der Nutzer hat danach die Wahl, das Material im herkömmlichen Chat-Messenger oder in der 24-Stunden-Version zu teilen. Facebook stellt "Messenger Day" ab sofort auf allen handelsüblichen Geräten und Betriebssystemen zur Verfügung.