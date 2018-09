Will Smith wird 50 und Kabel eins feiert mit

Zum runden Geburtstags des US-Schauspielers zeigt der Sender ganze drei Tage lang Filme unter Mitwirkung des ehemaligen "Fresh Prince" - darüber hinaus wird eine Exklusiv-Dokumentation, "Die Will Smith Story", den Werdegang des Superstars aufbereiten und in Erinnerungen schwelgen.



Wie schnell die Zeit vergeht lässt sich angesichts ihrer manchmal rasend anmutenden Geschwindigkeit nur vage anhand runder Promi-Geburtstage bemessen. Eines scheint nun klar: Wenn Will Smith schon 50 wird, vergeht sie noch schneller, als gedacht.

Nun fühlen sich bestimmt einige unter uns auch schlagartig zenh Jahre älter: War es nicht erst gestern, als Smith in "Men In Black" mit Tommy Lee Jones Aliens jagte - da war er doch noch blutjunger Nachwuchs-Agent. Oder in "Independence Day" die Welt - mal wieder vor Aliens - rettete. Ein wenig betagter scheinen die Sitcom Szenen aus dem vornehmen Hause der Familie Banks zu sein, die es mit dem "Fresh Prince of Bel Air" zu tun bekamen - aber da war "Big Will" ja auch kaum mehr als ein Jugendlicher.



Es hilft alles nichts: Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass der beizeiten ebenfalls als Rapper ohne Kraftausdrücke aktive Leinwand-Star schon ein halbes Jahrhundert hinter sich hat. So kann nun getrost in den Kabel Eins-Jubelmarathon um die Werke des nun nicht mehr ganz so jungen Multitalents eingeschaltet werden.

Die Kabel1-Highlights zu Will Smiths 50. Geburtstag

Montag, 24. September 2018:20:15 Uhr: "Independence Day" Action, USA 199623:25 Uhr: "Die Will Smith Story" Dokumentation, D 2018Dienstag, 25. September 2018:20:15 Uhr: "I, Robot" Science-Fiction, USA 200422:30 Uhr: "I Am Legend" Science-Fiction, USA 2007Mittwoch, 26. September 2018:20:15 Uhr: "Hancock" Action, USA 200822:20 Uhr: "Wild Wild West" Actionkomödie, USA 1999