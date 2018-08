Wird Samsungs Traum vom 1. faltbaren Smartphone endlich wahr?

Smartphones werden immer größer - in die Hosentasche passen die wenigsten noch. Hat Samsung dafür eine Lösung gefunden? Das Samsung Galaxy F soll mit einem faltbarem Display daher kommen. Allerdings ist es nur einem bestimmten Kreis vorbehalten.



Anfang 2019 soll das erste Samsung-Gerät mit faltbarem Display erscheinen, schreibt "t3n". Demnach soll das Samsung Galaxy F die Premieren-Version einer ganzen Produktreihe werden, an der Samsung seit Jahren arbeitet.