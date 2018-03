World DAB Forum nun mit mehr als 100 Mitgliedern

Das 1995 gegründet World DAB Forum hat in diesem Jahr die Schwelle von 100 Mitgliedern überschritten. Die unabhängige internationale Organisation hat das Ziel, die Einführung von digitalem Hörfunk nach dem europäischen DAB-System weltweit zu fördern und zu koordinieren.



Das Forum hat derzeitig 104 Mitglieder aus 29 Ländern. Seit Anfang des Jahres sind neun neue Mitglieder dem Forum beigetreten.