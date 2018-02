XORO: Neuer mobiler FullHD-TV mit Triple-Tuner

Mit dem XORO PTL 1330 kommt ein portabler FullHD Fernseher auf den Markt, der sich ideal für den Camping und Outdoor Bereich eignet.



Wie XORO in einer aktuellen Pressemeldung mitteilt, wartet der XORO PTL 1330 mit einer Bilddiagonale von 13,3 Zoll (33,78 cm) auf. Er ist mit einem Triple-Tuner ausgestattet. Der erlaubt den Empfang unverschlüsselter Sender des digitalen Satelliten-, Kabel- und Antennenfernsehens, und zwar in HD. Damit er wirklich mobil ist, ist ein 8000 mAh Akku in das Gerät integriert. Er gewährleistet bis zu drei Stunden Stromnetz unabhängiges Fernsehen.