Youtube bleibt beliebtester Streamingdienst

Nicht Netflix, nicht Amazon und auch nicht die ARD-Mediathek - der beliebteste Streamingservice der Deutschen ist Youtube. Das ergab eine neue Studie.



Nach einer aktuellen Studie vom Münchner TNS-Institut, von "Bild" und Telekom in Auftrag gegeben, bleibt die Videoplattform Youtube weiterhin die beliebteste Streamingplattform. Und das mit Abstand, 48 Prozent der Teilnehmer gaben den Google-Dienst bei einer Online-Umfrage an.