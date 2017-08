ZDF: Finale der Fußball-EM der Frauen am Sonntag

Dem Endspiel der Fußball-Europameisterschaft der Frauen können alle Fans am Sonntag live im ZDF zuschauen.



Am Sonntag (6.08.) ist es soweit, ab 16.30 Uhr überträgt das ZDF live das Finale der UEFA Frauen-EM 2017. Es treten an: Niederlande gegen Dänemark. In Enschede steht für Moderation und Analyse Sven Voss bereit. Als Gast begrüßt er die Ex-Nationalkeeperin und zweimalige Weltmeisterin Nadine Angerer. Claudia Neumann wird das Duell kommentieren.