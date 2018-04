ZDF: Ist das Geld der Untergang des Fußballs?

"Macht Geld den Fußball kaputt?"- Das will "ZDFzoom" in "Kick & Cash" wissen. Ob immense Summen, die für Fußballer bezahlt werden oder die teuren Abos für Pay-TV: In der Fußball-Welt dreht sich alles um’s Geld.



Beim ZDF nimmt man die Proteste der Zuschauer bei den Montagsspielen in der Bundesliga als "jüngsten Ausdruck eines schon länger gärenden Unmuts." Anlass genug, um am Mittwoch (25. April) in "ZDFzoom" den Fußball und die Geldgeschäfte drumherum unter die Lupe nehmen.