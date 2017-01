ZDF-Krimi: Neuer Fall für Mariele Millowitsch

Am Mittwoch geht die Krimireihe des ZDFs in eine neue Runde: Dann ermittelt Mariele Millowitsch in "Marie Brand und das ewige Wettrennen".



Als Kommissarin Marie Brand bringt Mariele Millowitsch mit ihrem Partner Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) Gauner hinter Gitter. Mittwochabend um 20.15 Uhr ermittelt das Duo im ZDF in ihrem neusten Fall: dem Tod eines Zeitungsboten. Meldungen zu diesem Thema

In der 19. Episode der ZDF-Krimireihe, mit der 61-jährigen Schauspielerin in der Titelrolle, geht es um eine verhängnisvolle Verwechslung des Mörders. Die ZDF-Ermittler geraten so vorerst auf die falsche Spur und erleben, nach dem Drehbuch von Stefan Rogall, jede Menge überraschende Wendungen während Ihrer Kriminalarbeit. In der Ermittlungsstory, inszeniert von Michael Zens, müssen sich Marie Brand und Jürgen Simmel mit unzähligen Verdächtigen, ihren Motiven und einem Schulskandal auseinander setzen.

