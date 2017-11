ZDF-Krimi auch nach Aus der Jamaika-Gespräche weiter vorn

Egal, was im politischen Berlin passiert, der ZDF-Krimi und die RTL-Kuppelshow behalten ihr Millionenpublikum. Da kann keine Sondersendung nach dem Aus der Sondierungen mithalten.



Das Scheitern der Sondierungsgespräche hat auch den Fernsehabend im Ersten und im ZDF bestimmt. Die "Tagesschau" mit aktuellen Informationen dazu hatte um 20 Uhr 5,17 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 16,8 Prozent) im Ersten, in allen Programmen waren es sogar 10,38 Millionen (33,8 Prozent). Damit waren die Hauptnachrichten wie häufig die meist gesehene Sendung des Tages. Der 30-minütige "Brennpunkt" zum Thema "Aus für Jamaika - Wer wird uns regieren?" gleich nach der "Tagesschau" kam auf 3,81 Millionen (11,7 Prozent).