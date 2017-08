ZDF-Krimi und TV-Drama im Ersten vorn - Sat.1 schwach

Ein guter Tag für Filme, ein schwacher Tag für Sat.1. So lässt sich der Mittwoch im deutschen Fernsehen zusammenfassen.



Berlin (dpa) - Auf die "Soko Köln" ist auch abends Verlass. Der 90-Minuten-Krimi mit dem Titel "Die Zeit heilt keine Wunden" erreichte am Mittwochabend ab 20.15 Uhr im ZDF 4,49 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 16,4 Prozent. Die "Soko Köln" ermittelt sonst immer am Vorabend und startet am 12. September mit neuen Folgen.