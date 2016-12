ZDF: Langzeitbeobachtung bei "37 Grad"

"20-40-60: Unser Leben!" - Mit dieser dreiteiligen Dokumentation hat sich das ZDF im Rahmen von "37 Grad" eine Langzeitbeobachtung vorgenommen.



Zwei Jahre lang begleitete Autorin Dominique Klughammer für das ZDF Menschen aus drei Generationen. Diese Langzeitbeobachtung soll den Zuschauern verraten, was die Menschen in diesem Alter bewegt, was sie denken und wie sie fühlen.