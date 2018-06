ZDF dreht neuen "Herzkino"-Film in Spanien

Der Neuzugang in der "Herzkino"-Reihe soll "Ein Sommer in Salamanca" heißen. Gerade steckt das ZDF mitten in den Dreharbeiten zu dem Film mit Susan Hoecke und Patricia Aulitzky in Spanien.



Wann "Ein Sommer in Salamanca" den ZDF-Zuschauern präsentiert wird, ist noch ungewiss. Fest steht jedoch, dass noch bis zum 12. Juli die Dreharbeiten zu dem neusten Streifen der "Herzkino"-Reihe laufen.

In dem Film von Produzentin Bernadette Schugg dreht sich alles um die Schwestern Rike (Susan Hoecke) und Nicola (Patricia Aulitzky). Die zwei haben unterschiedliche Vorstellungen von ihrer gemeinsamen Spanienreise. Neben den beiden stehen auch Manuel Cortez, Fernando Corral Perez de Eulate, Adolfo Assor, Helga Sachse und Katharina Zapatka in Salamanca und Umgebung vor der Kamera, wo seit 11. Juni die Dreharbeiten laufen.



Die beiden verschiedenen Schwestern machen einmal im Jahr gemeinsam Urlaub. In diesem Jahr hat Nicola einen Volunteering-Urlaub am Jakobsweg gebucht. Hier sollen sie als Freiwillige in einer kleinen Herberge wohnen und einen vergessenen Pfad sanieren. Dass diese Reise noch mehr für sie zu bieten hat als Arbeit, ahnen die beiden erstmal noch nicht. Vor allem in Liebesdingen werden sie in Spanien überrascht