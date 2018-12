ZDF info will's wissen: Bietet Hartz-IV "Genug zum Leben?"

Reicht das Arbeitslosengeld II für alles, was man im Leben braucht? ZDFinfo gibt darauf in der Dokumentation "Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand" Antworten.



Am Mittwoch (19. Dezember) wird Hartz IV genau unter die Lupe genommen. Und zwar von der Redaktion von ZDFinfo. In dem gleichnamigen Film von Sebastian Galle stellt sich die Frage: "Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand".