ZDF setzt künftig verstärkt auf Dokumentationen

Das ZDF muss sparen, das hat die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) beschlossen. Deshalb werden Magazine aus dem Programm gestrichen. Im Gegensatz dazu werden Dokumentationen ausgebaut, wie ZDF-Chefredakteur Peter Frey ankündigt.



Da seine Vorgänger das ZDF stärker aufblähten als genehmigt, muss Chefredakteur Peter Frey jetzt einen radikalen Sparkurs fahren. Als erstes fielen dem die Magazine "ZDF Reporter" und "ZDF Umwelt" zum Opfer. Im Sommer folgt das 30 Jahre alte Format "ML Mona Lisa". Stattdessen will Frey mehr Dokumentationen produzieren, wie er gegenüber der "Tageszeitung" (Taz) erklärte.