ZDF weist Kritik von AfD-Kandidatin zurück

Die Spitzenkandidatin der AfD, Alice Weidel, hatte im Streit mit CSU-Politiker Andreas Scheuer die Wahlsendung "Wie geht's, Deutschland" verlassen und im Nachhinein via Twitter scharfe Kritik an ZDF-Moderatorin Marietta Slomka geübt.



ZDF weist die scharfe Kritik der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel an der Moderatorin Marietta Slomka zurück. "Marietta Slomka hat die Runde mit sieben Politiken und sechs Bürgern fair und gelassen moderiert", teilte ZDF-Chefredakteur Peter Frey am Mittwoch mit. "Ich hoffe, dass bei künftigen Wahlformaten nicht Inszenierungen, sondern der politische Streit im Mittelpunkt steht." Weidel hatte die ZDF-Wahlsendung "Wie geht's, Deutschland" am Dienstagabend vorzeitig verlassen.