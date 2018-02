ZDF will mehr Frauen in Schlüsselpositionen

Das ZDF will nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera mehr Frauen in Schlüsselpositionen bringen. Nur so könne man auch inhaltlich etwas verändern.



Das ZDF peilt einen gleichen Anteil von Männern und Frauen in den kreativen Bereichen an - von der Kamera bis zur Regie. "Wir machen das progressiv, wir versuchen also Jahr um Jahr, uns zu verbessern, immer einen Schritt voranzugehen", sagte die stellvertretende Programmdirektorin Heike Hempel der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gehe es vor allem darum, Frauen in Schlüsselpositionen zu bringen. "Wir müssen als öffentlich-rechtlicher Sender hier Vorreiter sein."