ZDF zeigt Biathlon-Weltcup aus Oberhof live

Das ZDF widmet sich von Donnerstag bis Sonntag täglich live dem Biathlon-Weltcup aus dem thüringischen Oberhof. Auf die Zuschauer warten aber noch weitere Wintersport-Highlights.



Das ZDF berichtet live vom Biathlon-Weltcup aus dem thüringischen Oberhof. Von Donnerstag den 5. Januar um 14 Uhr bis Sonntag um 10.15 zeigt der Sender die Wettkämpfe täglich live. Während die Athleten im vergangenen Jahr wegen Schneemangels nach Ruhpolding umziehen mussten, steht dieses Jahr dem Wettbewerb im Thüringer Wald nichts im Weg.