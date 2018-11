ZDF zeigt Dessau-Konzert von Feine Sahne Fischfilet bei 3sat

Das Konzert mit Feine Sahne Fischfilet kommt doch noch ins Fernsehen. Es findet nicht am ursprünglich geplanten Veranstaltungsort statt, läuft aber trotzdem in der vorgesehen Reihe "zdf@bauhaus".



Das Konzert der Band Feine Sahne Fischfilet in Dessau soll auch im Fernsehen gezeigt werden. Es ist am 6. November in der Alten Brauerei geplant - nachdem der ursprünglich vorgesehene Auftritt im Bauhaus von der Stiftung Bauhaus Dessau abgesagt worden war. Das ZDF zeichnet das Konzert auf, der Sender 3sat zeigt es am Samstag, 1. Dezember (23.30 Uhr), im Rahmen der von Jo Schück moderierten Musiksendung "zdf@bauhaus". Dazu gehören auch Interviews mit den Künstlern, wie das ZDF am Donnerstag mitteilte.