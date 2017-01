ZDFinfo-Reihe zeigt "Kriminelle Karrieren"

Ein Raubkopierer, ein Cannabis-Händler und eine Sex-Unternehmerin - mit illegalen Geschäften haben sie sich eine Karriere aufgebaut. Eine ZDFinfo Reihe widmet sich den "kriminellen Karrieren".



ZDFinfo wirft in "Kriminelle Karrieren" einen Blick auf die Lebensläufe prominenter Gesetzesbrecher. Mit dabei: Raubkopierer Kim Dotcom, Cannabis-Händler Arjan Roskam und Sex-Unternehmerin Margaret McDonald. Am 25. Januar zeigt ZDFinfo den Aufstieg dieser ungewöhnlichen "Unternehmer".