ZDFneo: 2. Staffel "4 Blocks" diese Woche als Free-TV-Premiere

ZDFneo holt mit neuen Folgen die Bandenserie um Kida Khodr Ramadan als Clan-Anführer Ali "Toni" Hamady zurück ins Free-TV.



Über zwanzig Jahre hat sich Toni Hamady (Kida Khodr Ramadan) sein Leben im Schatten aufgebaut und ist zum mächtigen Anführer des Familienclans aufgestiegen. Entgegen seines Erfolgs sehnt er sich allerdings nach einem Leben ohne Gewalt und Kriminalität, welches in greifbare Nähe rückt, da er endlich seinen lang erwarteten deutschen Pass erhalten hat.