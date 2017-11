ZDFneo: Free-TV-Premiere für "Hooten & The Lady"

Bei ZDFneo startet heute Abend die Serie "Hooten & The Lady". Damit ist die US-Serie erstmalig im deutschen Free-TV genießbar.



Die Abenteuerserie "Hooten & The Lady" ist ab heute Abend bei ZDFneo zu sehen. Jeden Freitag werden ab 21.45 Uhr zwei der insgesamt acht Folgen ausgestrahlt. Die Protagonisten Lady Alexandra Spencer-Parker (Ophelia Lovibond) und Indiana-Jones-Verschnitt Ulysses Hooten, gespielt von Michael Landes, laufen sich zufällig am Amazonas über den Weg.