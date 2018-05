ZDFneo: Nadine Bilke wird neue Leiterin

ZDF besetzt den Chefsessel neu. Nadine Bilke übernimmt ab August die Leitung des Spartenkanals.



Die Journalistin Nadine Bilke wird neue Senderchefin von ZDFneo. Sie folgt zum 1. August auf Simone Emmelius, die zum 1. Mai die ZDF-Hauptredaktion Spielfilm übernommen hat, wie das ZDF am Donnerstag in Mainz mitteilte.