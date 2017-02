ZDFneo: Start von "Agatha Raisin"

Nicht erst seit "Sherlock" stehen britische Detektiv-Serien hoch im Kurs. Auch ZDFneo nimmt mit "Agatha Raisin" jetzt einen britischen Export ins Programm auf.



Am Freitag startet "Agatha Raisin" auf ZDFneo mit einem 90-minütigen Pilotfilm. Von da an läuft die britische Krimi-Komödie immer freitags um 21.45 Uhr bei dem Spartensender. Die Serie ist eine Umsetzung der Bücher von Autorin M.C. Beaton.