Zappn: Neue Streamingapp von ProSiebenSat.1 Puls 4

Mit Zappn bringt ProSiebenSat.1 Puls 4 in Österreich Fernsehen kostenlos aufs Smartphone oder Tablet. Die App beinhaltet die österreichische Senderfamilie des Medienkonzerns.



Mit Zappn können österreichische Nutzer auf Livestreams von Puls 4, ProSieben Austria, Sat.1 Österreich, Kabel Eins Austria, Sixx Austria, ProSiebenMaxx Austria, Kabel Eins Doku Austria und Sat.1 Gold Österreich zurückgreifen. Außerdem gibt es eine umfangreiche Mediathek. In absehbarer Zeit soll auch die Neuerwerbung von ProSiebenSat.1 Puls 4 ATV in den Senderkanon aufgenommen werden.