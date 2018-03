Zürich öffnet 1. Kinosaal mit Cinema LED Screen in 3D

Samsung feiert in der Schweiz eine Europa-Premiere. Dort eröffnet der erste Kinosaal, der mit einer Bildwand statt Projektion ausgestattet ist.



Hat die Projektionstechnik in europäischen Kinosälen ausgedient? Na ja so schnell geht das nicht, aber ein Kinosaal in Zürich verzichtet bereits auf die gängige Technik und hat sie mit einem Cinema LED Screen ersetzt. Das berichtete "heise online".