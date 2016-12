Zum Tod von Carrie Fisher: "Die Welt hat sie geliebt"

Als Prinzessin Leia hatte sich Carrie Fisher in die Herzen von Science-Fiction-Fans gespielt. Über den Tod der "Star Wars"-Darstellerin sind Fans und Kollegen tief bestürzt.



Der Tod von US-Schauspielerin Carrie Fisher alias Prinzessin Leia aus der "Star Wars"-Saga erschüttert die Filmwelt. "Möge die Macht mit Dir sein", schrieb Regisseur Steven Spielberg in Anlehnung an das zentrale Film-Zitat zum Tod Fishers, die mit dem Weltraum-Epos berühmt geworden war. Sie starb am Dienstag im Alter von 60 Jahren in Los Angeles. "Die Welt hat sie geliebt", teilte ihre Tochter Billie Lourd mit, die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet. Alte Weggefährten Fishers zeigten sich bestürzt.