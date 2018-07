Zuschauer stirbt kurz vor Aufzeichnung von "Grill den Profi"

Kurz vor der Aufzeichnung der Fernsehsendung "Grill den Profi-Sommerspecial" in Magdeburg ist ein Zuschauer gestorben.



Der 50-Jährige kollabierte während des Publikumseinlasses und starb noch in der Halle, wie der Sender Vox am Montag mitteilte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.