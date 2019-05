Zwei Neuzugänge in der "Lindenstraße" - einer mit Kultfaktor

Die Schauspieler Martin Müller-Reisinger und Ron Williams bringen frischen Wind und Frühlingsgefühle in die "Lindenstraße". Letzterer war in den 80ern eine große Nummer in der deutschen Fernsehlandschaft.



In der "Lindenstraße"-Folge 1719 am Sonntag (12. Mai, 18.50 Uhr) wird die Figur der Anna Ziegler ihrem Arbeitgeber Wolf Lohmaier näher kommen. Lohmaier ist eine der beiden Neuen in der Kultserie.