"blizz" und "Family TV" verlieren Rundfunkzulassungen

Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien und die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg verbieten den Internet-TV-Programmen "blizz" und "Family TV" die weitere Verbreitung. Der Grund liege in den Urheberrechten. Sie gehören zur ITV Media Group.



Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Medienanstalten hat entschieden, dem von der Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) genehmigten Internet-TV- Sender "blizz" die Zulassung zu entziehen. Das gab die BLM am 27. Juli bekannt. Ein weiteres Programm der ITV Media Interactive e.K., das von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) genehmigte "Family TV", hat ebenfalls seine Zulassung verloren. Das verkündete die Medienanstalt am selben Tag.