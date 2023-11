AUDIO TEST 8/23: Die besten HiFi-Anlagen der Saison

Anzeige

Großes Titelthema dieses Mal: HiFi-Anlagen! Wir geben Ihnen einen Aus- und Einblick, was Sie in der November-Ausgabe vom AUDIO TEST HiFi-Magazin aus dem Auerbach Verlag alles erwartet.

Wir haben die wichtigsten und interessantesten Neuheiten der Mitteldeutschen HiFi-Tage 2023 – der aus unserer Sicht schönsten HiFi-Messe Deutschlands (wir sind schließlich Mit-Veranstalter :o)) – schon vorab getestet. Ausführlich, präzise und mit einem Schwerpunkt auf der Musikalität der Probanden. Wenn Sie also Lust haben, das Hörfest in Leipzig zu besuchen, dann ist diese AUDIO TEST Ausgabe ihr perfekter Wegbegleiter und -bereiter. Sie finden neben unseren Tests der neuesten HiFi-Anlagen, Lautsprecher, CD-Player, Streamer und Verstärker jeweils einen Hinweis, in welchem Raum Sie das von uns geprüfte Produkt in Leipzig live hören können.

Hier gibt es die AUDIO TEST Die AUDIO TEST ist nicht nur am Kiosk, sondern auch auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk

• E-Paper lesen auf Amazon Kindle Anzeige

So folgt an dieser Stelle folgt wie immer ein kurzer Aus- und Einblick, was Sie in der November-Ausgabe vom AUDIO TEST HiFi-Magazin alles erwartet. Freuen Sie sich auf dieses Heft mit gleich 15 HiFi-Produkten auf 100 Seiten im Test!

Insgesamt sieben neue Lautsprecher haben dieses Mal für Sie getestet. Von der Einstiegsklasse bis hin zur Referenzklasse, von aktiv bis passiv, von Kompakt- bis Standlautsprecher – es ist für alle etwas dabei!

Als Highlight möchten wir gleich die Kombination aus den neuen Bowers & Wilkins 603 S3 Standlautsprechern gemeinsam mit den brandneuen Marantz Geräten CD 50n und Model 50 hervorheben. Wir haben die 50er Serie von Marantz bereits ein paar Wochen vor Veröffentlichung erhalten und präsentieren hiermit einen echten Exklusiv-Test und eine Deutschland-Premiere!

Diese HiFi-Anlage wird auch auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen 2023 am 4. und 5. November in Leipzig ihre Deutschland-Premiere feiern! Sie finden B&W und Marantz im Raum „Leipzig“ im vierten Obergeschoss der Mitteldeutschen HiFi-Tage.

AUDIO TEST Ausgabe 8/2023 finden Sie als Zeitschrift für günstige 5,99 Euro überall im Handel, im Versand und Online als E-Paper zum Beispiel auf readly.com. Die aktuelle Ausgabe ist schon vergriffen? Kein Problem – ordern Sie das aktuelle AUDIO TEST Magazin jetzt bequem nach Hause via www.heftkaufen.de. Keine Ausgabe verpassen und das Heft jedes Mal bequem per Post nach Hause bekommen? Hier können Sie AUDIO TEST abonnieren.

Tests in AUDIO TEST 08/2023

Audiolab 9000A Vollverstärker

Audiolab 9000CDT CD-Transporter

AudioQuest Niagara 1200 Netzfilter / Stromfilter

Bowers & Wilkins 603 S3 Standlautsprecher

Canton Reference 7 Standlautsprecher

Dynaudio Contour 20i Nordic Silver Kompaktlautsprecher

Elac Vela FS 407.2 Standlautsprecher

Marantz CD50n CD-Player & Streaner

Marantz Model 50 Vollverstärker

Neat Elite Classic Standlautsprecher

Nubert nuControl X Vorverstärker

Piega Premium 701 Wireless Gen2 Standlautsprecher

Ruark R410 All-In-One Kompaktanlage

Sennheiser Ambeo Soundbar Mini Soundbar

Triangle Borea BR07 Standlautsprecher

