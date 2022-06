BLU-RAY MAGAZIN 3/2022 – Neue Dino-Abenteuer in „Jurassic World“

Anzeige

Die Dinos sind wieder los: Mit „Ein neues Zeitalter“ kommt dieser Tage der dritte „Jurassic World“-Film in die Kinos. Fans der Reihe dürfen sich dabei nicht nur auf Dino-Flüsterer wie Chris Pratt freuen, sondern auch auf die Stars aus „Jurassic Parc“.

Anzeige

In wenigen Tagen kommt das größte Dino-Spektakel der letzten Jahre in die Kinos, das nicht nur die jüngere „Jurassic World“-Trilogie beenden, sondern ein Finale für alle sechs „Jurassic“-Filme aus drei Jahrzehnten bilden soll. Daher ist nun der beste Zeitpunkt, sich im neuen BLU-RAY MAGAZIN 03/22 alle Teile noch einmal ins Gedächtnis zu rufen und einen intensiven Blick hinter die Kulissen des neuesten Blockbusters zu werfen, der altes mit neuem verbindet.

BLU-RAY MAGAZIN online lesen Das BLU-RAY MAGAZIN ist auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk

• E-Paper lesen auf Amazon Kindle

Langsam aber sicher kommen wieder mehr Filme und Serien in physischer Form auf den Markt. Deshalb bietet die Ausgabe 90 Blu-ray- und UHD-Blu-ray-Tests aus allen möglichen Genres. Da randalieren beispielsweise Michael Bays „Ambulance“, Robert Eggers „The Northman“ und Roland Emmerichs „Moonfall“ ganz gewaltig auf der Heimkinoleinwand. „The Batman“ löst die grausamen Rätsel des Riddlers, „King Richard“ trainiert seine Töchter zu Tennis-Weltstars, „Belle“versucht, das Online-Biest zu verstehen, und „The Card Counter“ … Sie können es sich gewiss denken … tut das, was er am besten kann.

Während Hollywood-Urgestein Bruce Willis gesundheitsbedingt seine Karriere beenden musste, bringt die junge „Tod auf dem Nil“- und „Eiffel In Love“-Darstellerin Emma Mackey ihre erst so richtig in Schwung. Es gibt also viel zu entdecken in unserem prall gefüllten Magazin.

Als Krönung erhalten alle Leser des Heftes die Chance, an unseren Verlosungen teilzunehmen und mit etwas Glück z. B. UHD-Steelbooks zu „Matrix: Resurrections, „The Batman“ sowie „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ zu gewinnen. Drei UHD-Blu-rays zu „King Richard“ befinden sich ebenfalls im Topf.

Das BLU-RAY MAGAZIN 3/2022 gibt es überall am Kiosk sowie aktuell und zum Nachbestellen via Heftkaufen und Amazon. Oder bestellen Sie ein Abo. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Und das lesen Sie im BLU-RAY MAGAZIN 3/2022:

Aktuelles

Filmnews

Antihelden-Comics

Specials

Belle

Jurassic World: Ein neues Zeitalter

Ein Arthaus-Shop für alle Fälle

Dr. Who Kino-Double-Feature

Blu-ray-Tests

Blockbuster

The Northman, Infinite, Spider-Man: No Way Home, The Batman, Tod Auf dem Nil, Nightmare Alley, Moonfall

The Northman, Infinite, Spider-Man: No Way Home, The Batman, Tod Auf dem Nil, Nightmare Alley, Moonfall Anspruch

Lamb, No Man’s Land, Spencer, King Richard, Eiffel In Love, The Wedding Song, Parallele Mütter, Aline, Contra, Der Wolf & der Löwe

Lamb, No Man’s Land, Spencer, King Richard, Eiffel In Love, The Wedding Song, Parallele Mütter, Aline, Contra, Der Wolf & der Löwe Animation

In 80 Tagen um die Welt, Happy Family 2, Rot, Lauras Stern, Vinland Saga, Constantine: House Of Mystery, Pet, Sing „Yesterday“ For Me, Hiroyasu Ishida Collection, Shojo-Mangaka Nozaki-kun, Hyouka, The Senior Class, Pokémon: Geheimnisse des Dschungels, Tada Never Falls In Love

In 80 Tagen um die Welt, Happy Family 2, Rot, Lauras Stern, Vinland Saga, Constantine: House Of Mystery, Pet, Sing „Yesterday“ For Me, Hiroyasu Ishida Collection, Shojo-Mangaka Nozaki-kun, Hyouka, The Senior Class, Pokémon: Geheimnisse des Dschungels, Tada Never Falls In Love Thriller

The 355, Love & Monsters, Midnight, Monsters Of Man, Rise Of The Footsoldier: Origins, Ambulance, Fortress, Special Delivery, The Treacherous, Dark Mutants, The Tiger, The Card Counter, The Whitness, Warning u.v.m.

The 355, Love & Monsters, Midnight, Monsters Of Man, Rise Of The Footsoldier: Origins, Ambulance, Fortress, Special Delivery, The Treacherous, Dark Mutants, The Tiger, The Card Counter, The Whitness, Warning u.v.m. Horror

The Stylist, See For Me, Coming Home In The Dark, Paradise Cove, Hellbender

The Stylist, See For Me, Coming Home In The Dark, Paradise Cove, Hellbender Retro

Time Bandits, The Phantom Of The Opera, Eine ganz normale Familie, Alles auf Sieg, Doctor Who: Im Netz der Angst, Dr. Who und die Daleks, Kalifornia, Zusammen in Paris

Time Bandits, The Phantom Of The Opera, Eine ganz normale Familie, Alles auf Sieg, Doctor Who: Im Netz der Angst, Dr. Who und die Daleks, Kalifornia, Zusammen in Paris Serie

The Watch, In 80 Tagen um die Welt, Wellington Paranormal, Vikings, The Northwater

The Watch, In 80 Tagen um die Welt, Wellington Paranormal, Vikings, The Northwater Kurztests

Yakuza Princess, Lovemobil, Das Dschungelbuch, WarHunt, The Violent Heart, Die purpurnen Flüsse, Harley Davidson & Marlboro Man, L. A. Queens, Max Cooper: Unspoken Words, Heimat Natur, Die Welt der Primaten, Toilet-bound Hanako-kun

Yakuza Princess, Lovemobil, Das Dschungelbuch, WarHunt, The Violent Heart, Die purpurnen Flüsse, Harley Davidson & Marlboro Man, L. A. Queens, Max Cooper: Unspoken Words, Heimat Natur, Die Welt der Primaten, Toilet-bound Hanako-kun UHD

Millenium Actress, Violet Evergarden, Jack Reacher, Die Klapperschlange, Uhrwerk Orange, Days Of Being Wild, As Tears Go By, Battle Royale, Watchmen (Titans Of Cult)

Bildquelle: Blu-ray magazin 2022 03 Jurassic World: © Auerbach Verlag

Blu-ray magazin 2022 03 Jurassic World: © quickshooting - Fotolia.com, Universal Pictures, Auerbach Verlag