DIGITAL FERNSEHEN 1/2020

Apple TV+ ist gestartet und schon jetzt stellt sich nicht zuletzt aufgrund des vermeintlich günstigen Monatspreises die Frage: Schnäppchen oder Täuschung?

Die Redaktion hat sich alle Inhalte von Apple TV+ genau angeschaut und auch technische Voraussetzungen gecheckt. Wie das Angebot des Apfel-Konzerns letztendlich abschneidet, erfahren Sie in der Dezember-Ausgabe der DIGITAL FERNSEHEN.

© Apple

Zu den weiteren Highlights zählt ein Praxistest der Dreambox One. Diese ermöglicht mittlerweile auch den Zugriff auf den einen oder anderen Streamingdienst. Wie das funktioniert und wie sich die Box ansonsten seit ihrem Start im Sommer gemausert hat, erfahren im Test der Experten.

© Stockwerk-Fotodesign – stock.adobe.com, MA HSH

Das lokale Streamen von Inhalten wird zudem immer wichtiger. Fernsehen an verschiedenen Orten im Haus stellen stets Herausforderungen bei der Kabelverlegung. Doch die ist gar nicht immer nötig. In Workshops zeigt die Redaktion was bei der WLAN-Einrichtung zu beachten ist und wie einfach sich lineare TV-Sender vom Hauptreceiver mittels der beliebten Amazon Fire-TV-Sticks auch auf Zweit- und Drittfernseher streamen lassen.

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe 1/2020 der DIGITAL FERNSEHEN ab sofort am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen oder auch als Abo.

Diese Themen finden Sie in der neuen Ausgabe der DIGITAL FERNSEHEN:

© Zeitgugga6897 – stock.adobe.com, Auerbach Verlag

Aktuell | Thema

Apple TV+ im Test: Ein Fehlstart ohne Alternative?

Start mit kleinen Hindernissen: Disney+ ist da

M7 stellt Diveo ein: Ist die Hardware nun Schrott?

UKW-Abschaltung rückt in weite Ferne

Produkte | Kaufberatung

Fernsehen, VoD und mehr: Android auf der Dreambox im Test

Im Check: Android-TV-Mediaplayer Strong Emantic SRT 202

Flexibler Fernsehempfang mit dem Xoro PTL 1450

Hama XXL-Wandhalterung FULLMOTION ultralang im Test

Mobiles Digitalradio von Xoro im Check

Neuer Luxus-Digitalradioadapter von Hama besteht Expertencheck

DAB-Erweiterung fürs Auto von Auvisio kann nicht überzeugen

HD-Plus-Komfort: So gut ist das neue Angebot auf Samsung-TVs

Frequenzen Übersicht

Astra 1KR/1L/1M/2C – 19,2° Ost

Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D – 13° Ost

Eutelsat 28A/B – Astra 1N/2A72F – 28,2° Ost 62 Türksat 2A/3A – 42° Ost 66 Astra 3B – 23,5° Ost

DVB Digitalpakete

IPTV Digitalpakete

DAB+

digitales Antennenfernsehen

DVB-T2 HDTV über Antenne

Smart Wohnen

Heimvernetzung in der Praxis: Mesh-Funktionalität der Fritzbox in der Praxis

Enigma2 meets Android: Dream Player für Fire TV vorgestellt

Streaming Inhalt

The Expanse: Staffel 4 des Amazon-Hits vorgestellt

Service Praxis

TV-Geschichte: Der Siegeszug des Farbfernsehens in den 1970er Jahren

Digital TV Empfang

DVB-T feiert Comeback in der Schweiz

HD-Offensive in Italien: Rai schaltet SD-Sender ab

Engpass im Orbit: Neuster Eutelsat 5 West B ist defekt

Türksat 42 Ost: Eine spannende Sat-Position, die viel zu bieten hat