DIGITAL FERNSEHEN 4/2021: Boom der Mediaplayer

Die neue Ausgabe der DIGITAL FERNSEHEN ist am Kiosk und als E-Paper erhältlich. Dieses Mal widmen wir uns den Geräten, die das TV-Programm aus dem Internet empfangen.

Der Markt an Mediaplayern wächst aktuell ähnlich stark, wie wir es noch vor Jahren im Receiver-Bereich gewohnt waren. Jeder Hersteller versucht, mit eigenen Android-Geräten auf sich aufmerksam zu machen. Unterschiede zwischen den Geräten sind dabei oft nur beim genauen Blick durch die Lupe zu finden. Aufgrund des Android-Betriebssystems, welches die meisten Hersteller 1:1 übernehmen, und einer vorgegebenen Anschlussunterstützung der Hauptprozessoren ist dies auch nicht verwunderlich.

Die Frage ist aber, was das Ziel sein soll, schließlich bieten doch die heute verkauften TV-Geräte eine oft sehr gute App-Unterstützung. Ziel dürften auch nicht die Käufer neuer TV-Geräte sein, sondern vielmehr all jene, die schon seit geraumer Zeit ein TV-Gerät besitzen. Fakt ist nämlich, die App-Unterstützung geht mit zunehmendem Alter der Geräte zurück, und das betrifft nicht nur neue Angebote. YouTube ist beispielsweise auf den ersten Smart TVs bereits seit geraumer Zeit nicht mehr empfangbar, auch Magenta TV hat die Unterstützung älterer TV-Geräte von Samsung eingestellt.

In diesen Fällen ist der Android Mediaplayer oder auch Amazons Fire TV-Stick eine kostengünstige Alternative zum Neukauf. Wir nehmen auch in dieser Ausgabe eine neue Android-10-Box unter die Lupe und zeigen, was sich bei Amazons-Fire-TV-Plattform in den zurückliegenden Wochen alles geändert hat.

Doch auch Sat-Fans kommen nicht zu kurz. Gleich zwei LNB-Tests, die Vorstellung einer Antennenheizung sowie weitere Tests einer Kopfstelle und einer mobilen Sat-Anlage zeigen, was die neuste Technik zu leisten vermag.

