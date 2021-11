DIGITAL FERNSEHEN 8/2021 – Sky Glass verändert den TV-Markt

Anzeige

Weihnachten ist zwar noch ein paar Wochen hin doch der Pay-TV-Anbieter Sky hat für die ersten Kunden schon jetzt eine Überraschung in Petto: Mit Sky Glass bringt das Unternehmen nun seinen ersten Fernseher auf den Markt – mit eigener Benutzerführung, ausgeklügeltem Design und einem im TV-Markt neuen Absatzmodell.

Sky hat im Oktober einmal mehr überrascht. Der Pay-TV-Anbieter setzt nicht länger nur auf eigene Serien- und Filmproduktionen, sondern baut sein eigenes Hardwareangebot weiter aus. Nach der IP-Box im August folgt nun der größte Schritt in der Sky-Geschichte: Seit Oktober bietet Sky in Großbritannien eigene TV-Geräte an. Was auf den ersten Blick unspektakulär erscheint, weil vielleicht im Hinterkopf schwebt, dass diese nur gelabelt sein werden, der irrt. Sky hat sich nicht lumpen lassen und eigenständig TV-Geräte mit eigener Benutzerführung, ausgeklügeltem Design und einem im TV-Markt neuen Absatzmodell geschaffen.

Wir stellen Ihnen ab Seite 10 Sky Glass, so der Name der neuen Hardwaregeneration, genauer vor. Offen bleibt dabei die Frage, wie lange Satellit und Kabel dem starken Trend hin zu IP-Übertragungen noch trotzen können. Denn Sky Glass setzt wie bereits „Sky über das Internet“ komplett auf die Inhalte-Bereitstellung via Internet. Fest steht nur, dass die etablierten Übertragungswege zumindest im Pay-TV-Segment mächtig Gegenwind bekommen.

Passend zum IPTV-Trend nehmen wir in diesem Heft gleich drei Streaming-Boxen unter die Lupe. Neben zwei Android-Geräten ist auch ein Empfänger dabei, der einzig für den Empfang linearer IPTV-Signale geschaffen ist. Natürlich kommt der Sat-Empfang aber auch in dieser Ausgabe nicht zu kurz. Wir stellen ein neues Selfsat-Antennenmodell vor, welches Astra direkt aufspürt und ein DXer-LNB sorgt für Freude bei Sat-Bastlern. Darüber hinaus ist eine interessante Kopfstelle von Televes im Testfeld, die beweist, dass die großen Kabelnetzprovider noch von anderer Seite Gegenwind bekommen.

Test-Highlights der DIGITAL FERNSEHEN 9/2021

VU+ Yay-Go : Günstiger Streamingclient mit Extras

: Günstiger Streamingclient mit Extras Mediaplayer Botech Wzone im Expertencheck

im Expertencheck TVIP-Box v605 im Test

im Test Neue Camping-Antenne Selfsat Caravan Plus im Ckeck

im Ckeck Rocam CR 1009 Pro DAB: Notfall-Digitalradio für Extremeinsätze

für Extremeinsätze DAB-A3: DAB Plus Radiowecker in klassischem Design

in klassischem Design Kopfstelle Televes K20 im Expertencheck

im Expertencheck Moderner OLED Panasonic TX-48JZW1004

Retro-Radiorekorder Soundmaster SRR70TI im Test

Soundmaster SRR70TI im Test Bullseye BE01: Ein neuer DX-LNB?

Weitere Themen der DIGITAL FERNSEHEN 9/2021

Innovation: Sky-Fernseher kommt 2022 nach Deutschland

kommt 2022 nach Deutschland Disney+ Day : Disney feiert im November großes Fan-Event

: Disney feiert im November großes Fan-Event DAB Plus auf dem Vormarsch: Wie steht es um die Digitalisierung in Deutschland ?

? Kolumne: Ist Streaming das neue Pay-TV ?

? Frequenzstabilität von LNBs

von LNBs Zwischen Kultstatus, neuen Trends und Langeweile: Brauchen wir heute noch Musikfernsehen ?

? DAB-Plus-Empfang verbessern : Wurfantenne mit Antennenbuchse hochrüsten

: Wurfantenne mit Antennenbuchse hochrüsten Drei TV : Was bietet die Prepaid-Streaming-Plattform?

: Was bietet die Prepaid-Streaming-Plattform? Störfall auf Hotbird : Was steckt hinter den Problemen auf 13 Grad Ost?

: Was steckt hinter den Problemen auf 13 Grad Ost? Vielfalt aus dem Alpenraum: Lokal TV aus Österreich