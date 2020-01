Gil Ofarim bekommt eine Radiosendung bei Rock Antenne

Der Musiker Gil Ofarim (37) bekommt eine eigene Sendung namens „Chilling in the Name“ beim Rockradio Rock Antenne.

In der Show gibt er künftig am Mikrofon tiefere Einblicke in das Leben eines Musik- oder TV-Stars, wie auf der Webseite der Senderfamilie zu lesen ist. „Ein Traum wird wahr!. Als Kind habe ich bestimmt weit über 100 Tapes mit meiner imaginären eigenen Radioshow bespielt und besprochen. Nun ist es endlich so weit!“, sagte der Sänger.

Der Name der Show „Chilling in the Name“ ist an einen Songtitel seiner Lieblingsband Rage Against the Machine angelehnt. Die Sendung startet am Sonntag und wird in der Folge immer am zweiten Sonntag im Monat von 10 Uhr bis 12 Uhr ausgestrahlt.

Ofarim hat sich bereits in mehreren Rollen ausprobiert. Bekannt wurde der Sänger durch seine Teilnahme in der Casting-Show „The Voice of Germany“ im Jahr 2012. Zuvor hatte er schon 1998 in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mitgespielt. 2017 fungierte er in der RTL-Show „It Takes 2“ als Gesangscoach.

Im Sommer vergangenen Jahres nahm er an der ProSieben-Kostümshow „The Masked Singer“ teil, verlor jedoch im Finale gegen den Sänger Max Mutzke (38).