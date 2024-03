Radiodays Europe 2024: Wie werden Radio, Podcast und Audioangebote fit für die Zukunft?

Noch bis 19. März ist München Gastgeber der europäischen Audiowelt, 766 hochkarätige Speaker aus Europa und der Welt diskutieren aktuelle Fragen der Audio-Branche.

Die jährliche Konferenz Radiodays Europe ist dieses Jahr in München zu Gast. An drei Tagen beleuchten 766 hochkarätige Speaker aus Europa und der Welt die aktuellen Fragen der Audio-Branche unter dem Motto „Shaping the Changing Audio Landscape“. Am Montag wurde die Konferenz offiziell durch Dr. Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Bayerischer Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), sowie Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks, eröffnet.

„Es freut mich sehr, dass die Radiodays Europe dieses Jahr in München Station machen. Hochkarätige Speaker aus Europa und der Welt diskutieren drei Tage lang die brennendsten Fragen der Audiobranche. Hier schlägt das Radioherz im schnellen Beat!“, so Medienminister Dr. Florian Herrmann.

Dr. Thorsten Schmiege ergänzt: „Bayern ist mit rund 730 von der BLM zugelassenen privaten Radiosendern Heimat des größten und zukunftsweisendsten Radiomarktes in Deutschland- der perfekte Ort also für die Radiodays Europe 2024! Zudem feiern wir heuer in Bayern und ganz Deutschland 40 Jahre Privatradio. Ein großer Meilenstein für die Branche, die immer wieder beweist, wie groß Engagement, Leidenschaft und Innovationslust sind.“

Ebenso Dr. Katja Wildermuth betont: „Radio, Podcasts und andere Audioformate sind ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen Lebens. Sie informieren uns nicht nur, sie inspirieren, unterhalten und verbinden uns. Für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist das Radio seit jeher eine unverzichtbare Säule ihrer regionalen Verankerung. Seit ihren Anfängen haben sie das Medium Radio kontinuierlich weiterentwickelt. Von analog zu digital. Vom Linearen zum Podcast. Wir glauben und investieren in die Zukunft des Radios und werden diese weiter gestalten.“

Das dreitägige Konferenzprogramm mit KI-Schwerpunkt startete bereits am Sonntag. Zu den Schwerpunkten Youth, Podcast, Al und Sales erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in jeweils vierstündigen Gipfel-Veranstaltungen einen intensiven Einblick in den Themenbereich. Der Sales Summit wird von XPLR: MEDIA in Bavaria gemeinsam mit Studio Gong ausgerichtet. Im offiziellen Konferenzprogramm diskutieren hochkarätige Speaker in Sessions über Radio, Podcasts und Audio-Tech. Die Schwerpunkte bilden die Themen Künstliche Intelligenz, Desinformation, Finanzierung und die Erschließung neuer Zielgruppen. Zu den internationalen Speakern der RDE zählen Olle Zachrison, Swedish Radio, James Cridland, Podnews und Marianna Spring, BBC. Bayerische Radio­Experten wie Guy Fränkel von Rock Antenne, Uli Köppen und Thomas Hinrichs vom Bayerischen Rundfunk sowie Jott Lischka von Radio.Cloud debattieren mit den wichtigsten Audio-Schaffenden Europas. Als Host-Partner der Radiodays Europe übernimmt XPLR: MEDIA in Bavaria eine zentrale Rolle bei der Organisation und Gestaltung der Veranstaltung. Im Zuge der Radiodays Europe veröffentlicht XPLR: MEDIA in Bavaria außerdem den neuen Report „The Power of Radio- Innovativ in die Zukunft“. Schwerpunkte des Papers sind unter anderem der Einfluss von KI auf die Branche, die Digitalisierung des Hörfunks sowie die Bedeutung von Lokalrundfunk und bayerische Best Cases.