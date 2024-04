QVC sichert Satelliten-Kapazitäten für HD-Sender: Doch was ist mit UHD?

QVC und SES Germany setzen ihre Zusammenarbeit fort und sichern den Platz der HD-Sender von QVC auf dem Astra-Satelliten. Doch wie steht es dabei um QVC UHD?

SES Germany und der Video-Commerce-Retailer QVC verlängern ihre langjährige Partnerschaft. Die Vereinbarung sichert dem Live-Shopping-Unternehmen QVC für die nächsten Jahre Satellitenkapazitäten auf dem Astra-Satelliten 19,2° Ost und festigt die gemeinsame Partnerschaft. Die aktuelle Vereinbarung betrifft QVC HD, QVC2 HD und QVC Style HD. Bereits im vergangenen Jahr schlossen die beiden Unternehmen eine Vereinbarung zur Verlängerung von QVC SD sowie QVC2 SD.

Was ist mit QVC UHD über Satellit?

© SES – Ob QVC UHD auch die nächsten Jahre über Astra 19,2° Ost empfangbar bleibt, ist noch unklar

Im letzten Monat berichtete DIGITAL FERNSEHEN bereits, dass der Sendebetrieb des Kanals QVC2 UHD eingestellt wurde. Lediglich der QVC-Hauptkanal wird nun noch in UHD-Qualität angeboten. Alle anderen QVC-Sender gibt es lediglich in HD- und/oder SD-Qualität. In Bezug auf die Verlängerung der Satellitenkapazitäten für Astra 19,2° Ost wurden zudem jüngst nur die HD-Sender erwähnt, aber nicht QVC UHD.

Auf Nachfrage von DIGITAL FERNSEHEN bestätigte ein Pressesprecher von SES Germany, dass QVC UHD nicht Bestandteil der aktuellen Vertragsverlängerung ist. Jedoch soll bezüglich der Satellitenkapazitäten für QVC UHD noch eine separate Vereinbarung folgen. Wann genau diese Vereinbarung kommt und welche Details sie beinhaltet, ist derzeit noch unklar.

Zusammenarbeit zwischen QVC und SES Germany vorerst gefestigt

© Screenshot digitalfernsehen.de – QVC bietet mehrere Teleshopping-Kanäle

„Liveshopping mit QVC im Fernsehen ist in vielen Wohnzimmern zum festen Bestandteil eines besonderen Lebensstils geworden. Die Verbreitung der QVC-Programme über den reichweitenstärksten TV-Verbreitungsweg Satellit hat zu diesem Erfolg nachhaltig beigetragen. Wir freuen uns sehr, diesen Weg mit der Verlängerung unserer vertrauensvollen Partnerschaft fortzusetzen“, sagt Christoph Mühleib, Geschäftsführer von SES Germany, der die Geschäfte von SES und ASTRA in der DACH-Region verantwortet.

„Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit SES gibt uns die Möglichkeit, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch künftig mit unseren interaktiven Livesendungen und attraktiven Produkten zu begeistern“, so Judith Haker, Director Platform Development & Distribution QVC International. „Mit den neuen Vereinbarungen stellen wir sicher, ihren Sehgewohnheiten und Bedürfnissen gerecht zu werden und unsere drei TV-Kanäle langfristig auf allen Plattformen zur Verfügung zu stellen.“