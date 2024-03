Kein UHD mehr: QCV Deutschland stellt QVC2 UHD ein

Der deutsche Teleshopping-Sender QVC bietet seinen QVC2-Kanal nicht mehr in UHD-Auflösung an nach immerhin viereinhalb Jahren Sendbetrieb.

Am 1. Oktober 2019 ging der Sender QVC2 UHD an den Start. Nun hat QVC Deutschland die Einstellung des Sendebetriebs von QVC2 UHD beschlossen, wie gestern offiziell bekannt gegeben wurde. Der QVC-Hauptkanal wird zwar weiterhin auch in UHD-Auflösung angeboten, bleibt dabei aber die Ausnahme. QVC2 gibt es nunmehr lediglich in SD- und HD-Qualität und der Sender QVC Style bietet ausschließlich HD-Qualität.

QVC-Hauptkanal hat oberste Priorität, auch bei UHD

© Screenshot digitalfernsehen.de

Aus Aussagen, die Sprecher von QVC Deutschland gegenüber broadbandtvnews.com tätigten, geht hervor, dass der QVC-Hauptkanal oberste Priorität im Unternehmen genießt und noch mehr gestärkt werden soll. Dass die UHD-Augflösung also im Weiteren dem Hauptkanal vorbehalten bleibt, ist offensichtlich ein Teil dieser Strategie. Auch betont der Konzern, dass alle QVC-Sender langfristig auf allen Plattform zur Verfügung stehen sollen.

Wo QVC-Kanäle empfangen?

Der QVC-Hauptkanal ist per Satellit über Astra 19.2° Ost auf der Frequenz 12552 MHz V empfangbar und ebenso im Stream auf der hauseigenen Seite qvc.de, aber auch bei Zattoo und bei waipu.tv. Selbiges gilt für die Kanäle QVC2 und QVC Style, wobei der Hautpkanal auch noch einen Live-Kanal auf Youtube vorweisen kann. Alle drei Sender gibt es auch per Kabel in Deutschland sowie in Österreich, natürlich abhängig vom jeweiligen Kabel-Anbieter. Auch IPTV ist ein Option. Der QVC-Hauptkanal kann hier über Entertain TV sowie Star TV der deutschen Telekom als auch Vodafone TV DSL empfangen werden. QVC2 und QVC Style gibt es als Streaming-Kanal auf Freenet TV Connect.

