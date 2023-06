Amazon Prime Video bald mit mehr Werbung?

Anzeige

Laut aktuellen Medienberichten soll Amazon angeblich an einer neuen werbebasierten Version seines Streaming-Dienstes Prime Video arbeiten.

Neben dem bereits existierenden kostenlosen, werbebasierten Streaming-Service Freevee und einzelnen zwischengeschalteten Spots soll Amazon angeblich daran arbeiten, mehr Werbung in seine Inhalte zu integrieren. Das geht aus einem Bericht des „Wall Street Journals“ hervor, der sich auf nicht näher benannte Insider der Angelegenheit beruft. Möglich sei damit etwa, die Produktionskosten für Serien und Filme für die Streaming-Plattform abzudecken, heißt es in dem Artikel. Konkret soll es vor allem darum gehen, bei besonders populären Streaming-Inhalten mehr Werbung zeigen zu können, geht aus dem Bericht hervor.

Neues Werbemodell für Prime Video wie bei Netflix denkbar

Wie das „Wall Street Journal“ weiter ausführt, könnte man etwa mehr Werbung in das bestehende Abo von Prime-Abonnenten einspeisen und zugleich eine kostenpflichtige Alternative anbieten, die dann komplett ohne Werbung daherkommt. Aktuell seien allerdings nur kurze Werbepausen in den Inhalten geplant, heißt es in dem Artikel. Eine offizielle Bestätigung von Amazon diesbezüglich steht noch aus. Die Pläne sollen sich in einem frühen Stadium befinden, sofern sie nicht ohnehin gänzlich wieder verworfen werden, kann man dem Bericht entnehmen.

Quelle: The Wall Street Journal