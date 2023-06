MGM+ Angebot wächst: Neue Staffeln von Serien-Lieblingen

Anzeige

MGM+ International kündigt für den Juni und Juli neue Staffeln von unter anderem „Black Mafia Family“, „Run the World“, „Ramy“ und „Blindspotting“ an.

Bereits seit dem 1. Juni sind exklusiv bei dem Prime Video Channel MGM+ International in Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Belgien die zweiten Staffeln von „Black Mafia Family“ und „Run the World“ (wöchentlich eine neue Folge) verfügbar. „Black Mafia Family“ erzählt nach wahren Begebenheiten die Geschichte zweier Brüder in den 80er-Jahren, die in Südwest-Detroit eine mächtige Verbrecherfamilie gründen.

Neue Staffeln von „Ramy“ und „Blindspotting“ bei MGM+

Am 16. Juni und am 1. Juli sollen darüber hinaus neue Staffeln von „Ramy“ und „Blindspotting“ bei MGM+ folgen. Von den beiden letztgenannten Serien sollen alle Folgen am selben Tag erscheinen, teilte Amazon mit.

MGM+ International bietet einen Filmkatalog in 25 Ländern in Europa Australasien, Lateinameriak und Kanada an. Mit dabei sind Filme wie „21 Jump Street“, „Legally Blonde“ und „RoboCop“, aber auch Serien wie „The Handmaid’s Tale“, „Black Sails“ und „Mad Men“. Das Angebot variiert dabei je nach Territorium.

Quelle: Amazon, filmcontact

