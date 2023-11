Ende des Kabel-TV-Zwangs: MagentaTV bietet Umsteigern Netflix gratis

Anzeige

Künftig darf Kabelfernsehen nicht mehr im Rahmen von Mietverträgen inkludiert werden und Kunden können somit ihr Programm auch via Internetstream verfolgen. Die Telekom bietet mit „MagentaTV Smart Netflix“ jetzt ein Angebot inklusive Netflix-Zugang.

Das Ende des so genannten Nebenkostenprivilegs wirbelt die Kabel-TV-Branche durcheinander, denn viele Kunden können spätestens ab Juli 2024 dem Kabelanschluss Lebewohl sagen und auf alternative Empfangswege wechseln. Die Telekom will den Wechsel vom Kabel-TV zu ihrem Angebot MagentaTV so attraktiv und einfach wie möglich gestalten, daher gibt es nun ein langfristig angelegtes Kostenlos-Schnäppchen.

Netflix und RTL+ bei MagentaTV inklusive

Den Tarif „MagentaTV Smart Netflix“ mit einer Laufzeit von 24 Monaten erhalten ehemalige Kabel-TV-Nutzer die ersten 9 Monate für 0 Euro, andere Neukunden sparen immerhin die ersten 6 Monate die Abogebühr von 10 Euro. Ob man zum ausgewählten Kreis der Kunden gehört, die vom Wegfall des Nebenkostenprivilegs besonders stark profitieren kann auf einer eigens eingerichteten Aktionsseite geprüft werden. Erst ab dem 25. Monat verlangt MagentaTV 13 Euro monatlich. Immer noch ein Schnäppchen, wenn man allein den regulären Abopreis von Netflix betrachtet. Im Rahmen des Tarifs „MagentaTV Smart Netflix“ sind neben dem Netflix Standard-Abo mit Werbung auch der Streamingdienst RTL+ Premium, die Megathek mit zahlreichen Inhalten und natürlich MagentaTV mit über 100 TV-Sendern enthalten.

Auch ohne Internet-Anschluss der Telekom

Selbstverständlich sind auch weitere MagentaTV-Tarife der Telekom buchbar, die weitere Anbieter wie zum Beispiel Disney+ oder das werbefreie Netflix-Abo enthalten. Dabei ist ein neuer Telefon- oder Glasfaseranschluss der Telekom nicht Pflicht, denn es können auch Internetanschlüsse anderer Anbieter genutzt werden.