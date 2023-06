Neuer Gratis-Sportsender bei Zattoo, LG und weiteren Anbietern

Anzeige

Der AVoD- und Fast-Channel-Anbieter wedotv startet diese Woche mit „wedo sports“ einen neuen kostenlosen Sportsender.

Der werbefinanzierte Sportsender „wedo sports“ soll am 20. Juni 2023 on air gehen. Zum Start ist ein Empfang des Kanals über Zattoo, Waipu.tv, LG Channels und Vidaa sowie im Web und in allen wedotv-Apps möglich, teilte der Anbieter am Montag mit. Weitere Plattformen sollen folgen.

Das läuft auf dem Sportsender „wedo sports“

Im Programm wird man unter anderem alle großen deutschen und internationalen Pferderennen live verfolgen können, darunter den Breeders‘ Cup, erklärt wedotv. Den Auftakt soll dabei das Royal-Ascot-Pferdeturnier vom 20. bis 24. Juni in Großbritannien bilden. Zudem will der Free-TV-Sender die Wettbewerbe der Deutschen Segel Bundesliga und weiterer Segel-Ligen sowie die internationale Segelmeisterschaft SailGP live übertragen. Zusätzlich sollen wöchentliche Sendereihen mit den Höhepunkten aus Fußball, Formel 1, E-Sports, Kampfsport und weiteren Sportarten das wedo-sports-Programm ergänzen.

„Der Start von wedo sports ist ein weiterer Baustein unserer Strategie, ein umfangreiches Programmangebot für Zuschauer im deutschsprachigen Raum zu schaffen“, kommentiert Philipp Rotermund, Co-CEO und Gründer von wedotv. „Wir verzeichnen starkes Interesse von Zuschauern und Werbetreibenden an den Sportinhalten unseres AVoD-Flaggschiffs wedotv in Deutschland, Österreich und der

Schweiz, so dass die Schaffung eines eigenständigen Fast Channels für Sportfans in diesem Markt der logische nächste Schritt ist. Als Teil unserer Expansionsstrategie schauen wir uns auch weitere Märkte für wedo sports an.“

Quelle: wedotv

