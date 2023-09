„Star Trek“: Neue Edition mit allen Picard-Geschichten erscheint

Anzeige

Paramount hat den Heimkinostart der letzten Staffel von „Star Trek: Picard“ angekündigt. Zudem erscheint eine Sammlerbox mit allen Serien und Filmen der berühmten Figur.

Die dritte und finale Staffel von „Star Trek: Picard“ wird am 16. November auf DVD, Blu-ray und im limitierten Blu-ray Steelbook erscheinen. Patrick Stewart schlüpft darin zum vorerst letzten Mal in die Rolle des Captain Jean-Luc Picard. Für die Heimkinoveröffentlichung kündigt Paramount über zwei Stunden Bonusmaterial mit Featurettes, Gag-Reels und entfallenen Szenen an.

Die dritte Staffel von „Star Trek: Picard“ auf Blu-ray Foto: Paramount

„Star Trek: Picard“-Geschenkbox mit allen Filmen und Serien

Parallel dazu wird am 16. November die limitierte „Star Trek: The Picard Legacy Collection“ auf Blu-ray erscheinen. Diese Geschenkbox wird alle Serien und Filme mit Jean-Luc Picard sowie über 35 Stunden Bonusmaterial enthalten, wie man der Ankündigung des Konzerns entnehmen kann. Enthalten sind somit alle sieben Staffeln von „Star Trek: The Next Generation“, alle drei Staffeln von „Star Trek: Picard“ sowie „Star Trek VII: Treffen der Generationen“, „Star Trek VIII: Der erste Kontakt“, „Star Trek IX: Nemesis“ sowie „Star Trek X: Der Aufstand“.

Mit dabei sind außerdem das Buch „The Wisdom of Picard“ mit Illustrationen und Zitaten sowie ein Spielkartenset, Magnete und Getränkeuntersetzer als Extras. Alle Editionen können bereits vorbestellt werden.

