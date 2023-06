Briefmarke ehrt „Aschenbrödel“-Schauspielerin Safrankova

Anzeige

Die Tschechische Post ehrt die vor zwei Jahren gestorbene Schauspielerin Libuse Safrankova mit einer Briefmarke. International bekannt wurde sie als Hauptdarstellerin in dem Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ aus dem Jahr 1973.

Das Postwertzeichen im Wert von 34 Kronen, umgerechnet rund 1,43 Euro, ist seit Mittwoch in den Filialen erhältlich, wie ein Postsprecher in Prag sagte. An Safrankovas Seite erscheint auf einer eigenen Briefmarke ihr Ehemann, der im Mai 2022 gestorbene Film- und Fersehschauspieler Josef Abrham. Die grafische Gestaltung übernahm der Maler und Illustrator Jan Maget. Die Auflage der Kleinbogen mit jeweils vier Briefmarken liegt den Angaben zufolge bei 22 000 Exemplaren.

„Aschenbrödel“ Safrankova auf Briefmarke mit Ehemann Josef Abrham

Die deutsch-tschechoslowakische Koproduktion „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gehört seit Jahren fest zum TV-Weihnachtsprogramm in Deutschland. Safrankova beeindruckte in dem Film mit ihrer Lebendigkeit. In ihren insgesamt mehr als 150 Filmen spielte sie indes nicht nur Prinzessinnen, sondern auch Mütter, Lehrerinnen, Sängerinnen und einmal eine Hexe. Ihr Ehemann Abrham, den Safrankova bei Theaterproben kennenlernte, war unter anderem in der Arztserie „Das Krankenhaus am Rande der Stadt“ zu sehen.

