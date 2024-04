EM 2024: Festivals und Ausstellungen im Überblick

Die EM 2024 rückt immer näher. Neben diversen Programmen bei MagentaTV, Sky und Co. widmen sich auch Festivals, Ausstellungen und Theaterbühnen dem kommenden Fußball-Event.

Über 60 Veranstaltungen beschäftigen sich mit der EM 2024. So begleitet zum Beispiel das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund die UEFA Euro 2024 in Deutschland mit dem Fußball-Kulturfestival „Spielräume“ (11. April bis 14. Juli). In diesem Rahmen bringt das Dortmunder Haus in Projektpartnerschaft mit den Ruhrfestspielen den Fußball mit dem Stück „Die Nacht von Sevilla“ auch auf die Theaterbühne (Uraufführung am 14. Mai). Die Ausstellung „In Motion – Art & Football“ eröffnet am 27. Mai und läuft bis zum 5. Januar 2025.

Kulturfestival „Spielräume“ zur EM 2024

©Fußballmuseum Dortmund – Das Fußballmuseum Dortmund inszeniert das Kultur-Festival „Spielräume“

Zur EM 2024 präsentiert das Deutsche Fußballmuseum mit den „Spielräumen“ ein Festival der Fußballkultur. Das Programm umfasst mehr als 60 Veranstaltungen aus unterschiedlichsten Kultursparten wie Theater, Literatur, Film und Musik. Präsentiert werden Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa. Mit dabei sind etwa Stand-up-Comedian Markus Krebs und Moderatorin Sabine Heinrich, Fußball-Entertainer Ben Redelings und Kabarettist Frank Goosen, Autor Ronald Reng und Fußballlegende Wolfgang Overath oder Sänger und Entertainer Tom Gaebel mit dem Bundes-Jazz-Orchester sowie „Fußball-Professor“ Andy Markovits aus den USA.

Das Programm vereint klassische Darbietungsformen und populäre Formate. Es präsentiert im Fußballmuseum beispielsweise eine Soccer-Slam-EM ebenso wie das Streich-Quartett der Dortmunder Philharmoniker, die das EM-Gruppenspiel Spanien gegen Italien mit Improvisationen live „kommentieren“ – ein in dieser Form weltweit einmaliges Projekt. Mehr Details und Infos gibt es auf Fussballmuseum.de.

Theaterstück „Die Nacht von Sevilla“

©Carsten Kobow – Schauspieler Peter Lohmeyer, Autor Manuel Neukirchner und Zeitzeuge Toni Schumacher (v.l.) bringen „Die Nacht von Sevilla. Fußballdrama in fünf Akten“ als dokumentarisches Theaterstück auf die Bühne

Das Fußballmuseum bringt das Fußballspiel zwischen Deutschland und Frankreich von der Weltmeisterschaft 1982 auf die Bühne. Das dokumentarische Theaterstück „Die Nacht von Sevilla. Fußballdrama in fünf Akten“ wird als multimediale Leseinszenierung mit Schauspieler Peter Lohmeyer und Zeitzeuge Toni Schumacher bei den diesjährigen Ruhrfestspielen in Recklinghausen am 14. Mai 2024, 20 Uhr, im großen Festspielhaus uraufgeführt. Diese Vorstellung ist bereits ausverkauft. Weitere Stationen der Premierentour sind das Schauspielhaus Dortmund (15. Mai, 19.30 Uhr), das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen (16. Mai, 19.00 Uhr), das Theater an der Ruhr in Mülheim (31. Mai, 19.30 Uhr) und die Festspielhalle Gürzenich in Köln (4. Juni, 19 Uhr).

©Carsten Kobow – Fußball-Europameisterin Josephine Henning arbeitet während der UEFA EURO 2024 als „Artist in Residence“ im Deutschen Fußballmuseum

Die Blockbuster-Ausstellung „In Motion – Art & Football“ vereint eine Gesamtschau der Malerei der europäischen künstlerischen Moderne zum Gegenstand Fußball. In einer immersiven Rauminszenierung werden mehr als 100 Kunstwerke nationaler und internationaler Sammlungen präsentiert. Darunter sind teils selten gezeigte Kunstwerke von René Magritte, Paul Klee, Banksy, Nicolas de Staël, Friedensreich Hundertwasser, Willi Baumeister, Felix Nussbaum, Laurence Stephen Lowry, Robert Delaunay, Salvador Dalí, Joan Miró oder Umberto Boccioni. Die Konzeptidee der Ausstellung ist wie die Europameisterschaft selbst angelegt: Jede an der EM 2024 teilnehmende Nation ist mit mindestens einer Künstlerin oder einem Künstler vertreten.

Veranstaltungsort ist erneut das Fußballmuseum in Dortmund. Ab dem 27. Mai kann die Ausstellung fast täglich besucht werden.