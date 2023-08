GZSZ gibt’s jetzt auch als Tapete

Anzeige

Die Kultserie in den eigenen vier Wänden nacherleben: Die RTL-Tochter Ad Alliance und die Marburger Tapetenfabrik bringen eine Tapeten-Kollektion mit GZSZ-Flair auf den Markt.

Die acht im Siebdruck hergestellten Motive der Kollektion greifen bekannte Schauplätze wie das „Mauerwerk“, den Concept-Store „Vleder-BAG“, das „Vereinsheim“ oder die Wohnungen der Charaktere Emily, Katrin und Jo auf. So können sich Serienliebhaber unter anderem auf die Glasbausteinwand, das Akustikpaneel aus Holz und sogar auf das Moos aus dem Mauerwerk-Schriftzug freuen. Wer es blumiger mag, wird die Tapete im floralen Motiv lieben, die an das Schlafzimmer von Emily angelehnt ist. Eine Hommage an das Kult-Café „Vereinsheim“ wird durch die Abbildung der Wörter im Handlettering-Stil auf einer Poster-Tapete geschaffen.

Über 175 Jahre Tapeten aus Marburg

Foto: Marburger Tapetenfabrik Foto: Marburger Tapetenfabrik Foto: Marburger Tapetenfabrik Foto: Marburger Tapetenfabrik In Zusammenarbeit mit der Marburger Tapetenfabrik bringt der Bereich Licensing Solutions der Ad Alliance eine Tapetenkollektion in den Handel, die in ihren Motiven und ihren Designs von den Räumlichkeiten aus der RTL-Daily GZSZ inspiriert ist.

Die 1845 gegründete Marburger Tapetenfabrik zählt zu den ältesten und renommiertesten Tapetenherstellern Europas und produziert ausschließlich im unweit von Marburg gelegenen Kirchhain.

