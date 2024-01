10 Jahre Disney Channel mit Spezialprogramm und TV-Premieren

Der Disney Channel feiert sein 10-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass zeigt der Sender diese Woche Samstag die beliebtesten Serien und zwei TV-Premieren.

Am 17. Januar 2014 war der Disney Channel hierzulande erstmals im Free-TV empfangbar. Neben einer breiten Fülle an Kinderserien und -programmen, zeigte der Münchner Sender auch Sitcoms wie „Hör‘ mal, wer da hämmert“ und diverse Spielfilme, Zeichentrick- und Animationsfilme aus dem Disney- und Pixar-Sortiment. Diesen Samstag, den 13. Januar, feiert der Disney Channel sein 10-jähriges Jubiläum.

Micky Maus, Star Wars und „Aristocats“

Ab 5.45 Uhr laufen am Samstag auf dem Disney Channel Episoden von Serien wie „Micky Maus: Spielhaus“, „Bluey“, „Spidey und seine Super-Freunde“, „Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi“, „Phineas und Ferb“, „Hamster & Gretel“, „Mystery Lane“ und „Big City Greens“. Zudem stellt der Sender zwei deutsche TV-Premieren bereit. Da wäre zum einen die erstmalige Ausstrahlung der siebten Staffel der „Beni Challenge“ mit dem langlährigen Disney-Channel-Moderator Benedikt Weber. Dieses Mal muss Beni zurück in die Schule und in einem Quizduelle gegen die Klasse 6a antreten.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Zudem wird Beneditk Weber am 13. Januar den ganzen Tag das Programm zum 10-Jährigen moderieren. Eine weitere TV-Premiere auf dem Sender ist das Finale der fünften Staffel von „Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir“. Um 20.15 Uhr läuft dann der Zeichentrick-Klassiker „Aristocats“ und im Anschluss „Chip und Chap: Die Ritter des Rechts“.

Das Jubiläumsprogramm am 13. Januar im Überblick

5.45 Uhr: „Micky Maus: Spielhaus“

6.50 Uhr und 16.55 Uhr: „Bluey“

7.25 Uhr: „Spidey und seine Super-Freunde“

8.45 Uhr: „Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi“

9.55 Uhr und 19.35 Uhr: „Die Beni Challenge“ – Staffel 7 – Deutsche TV-Premiere

10.50 Uhr: „Phineas und Ferb – Der Film: Candace gegen das Universum“

12.15 Uhr und 18.20 Uhr: „Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir“ – Staffel 5 – Deutsche TV-Premiere

13.10 Uhr: „Hamster & Gretel“

14.10 Uhr: „Mystery Lane – Ein Fall für Clever und Bro“

15.30 Uhr: „Big City Greens“

20.15 Uhr: Aristocats:

22 Uhr: „Chip und Chap: Die Ritter des Rechts“