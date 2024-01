„Star Trek: Picard“: Staffel zwei als Free-TV-Premiere bei Tele 5

Tele 5, Das deutsche „Home of Sci-Fi“ zeigt die zehn Episoden der 2. Staffel von „Star Trek: Picard“ ab dem 26. Februar immer montags um 20.15 Uhr als Doppelfolge in deutscher Free-TV-Premiere und bietet den Fans damit die Chance auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Sir Patrick Stewart schlüpft dabei erneut in die Rolle des Jean-Luc Picard. Der charismatische ehemalige Captain der U.S.S. Enterprise erlebt auch nach dem Ausscheiden aus der Sternenflotte fortwährend Abenteuer auf den verschiedensten Planeten des Sonnensystems. In Staffel zwei trifft Picard mit dem allmächtigen Q (gespielt von John de Lancie) und der mysteriösen Barkeeperin Guinan (gespielt von Whoopi Goldberg) gleich auf zwei Figuren, die die Fans schon aus „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ gut kennen.

Q und Guinan in Staffel 2 von „Star Trek: Picard“ wieder dabei

© 2019 Amazon.com Inc., or its affiliates

Die zweite Staffel von „Star Trek: Picard“ führt den legendären Jean-Luc Picard und seine Crew auf eine abenteuerliche und aufregende neue Reise: in die Vergangenheit. Picard muss sich mit alten und neuen Freunden den Gefahren seines Heimatplaneten im 21. Jahrhundert stellen, um in einem erbitterten Wettlauf gegen die Zeit die Zukunft des Universums zu retten – und sich dabei der ultimativen Prüfung durch einen seiner größten Widersacher stellen.

„Star Trek: Picard“ zeigt Patrick Stewart erneut in seiner unverwechselbaren Rolle als Jean-Luc Picard, die er sieben Staffeln lang in „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ spielte, und folgt dieser legendären Figur in das nächste Kapitel seines Lebens. Die Serie wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Secret Hideout und Roddenberry Entertainment produziert und von Paramount Global Content Distribution vertrieben. Für die zweite Staffel fungieren Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski und Dylan Massin als ausführende Produzenten. Akiva Goldsman und Terry Matalas fungieren als Co-Showrunner für die zweite Staffel. Auch eine dritte finale Staffel ist bereits gelaufen, jedoch noch nicht im Free-TV.

Tele 5 zeigt alle zehn Episoden der zweiten Staffel von „Star Trek: Picard“ ab dem 26. Februar immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen als deutsche Free-TV-Premiere. Im Anschluss stehen die Episoden 14 Tage lang auf tele5.de auf Abruf zur Verfügung.